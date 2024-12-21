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ماكرون يعرب عن صدمته من الهجوم على سوق عيد الميلاد في ألمانيا

11:32 ص السبت 21 ديسمبر 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس- (د ب أ)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "صدم بشدة" بالهجوم المشتبه به الذي وقع يوم الجمعة بسيارة على سوق لعيد الميلاد في بألمانيا والذي أودى بحياة شخصين وإصابة العشرات.

وكتب على موقع إكس "صدمت بشدة من الرعب الذي ضرب سوق عيد الميلاد في ماجدبورج بألمانيا هذا المساء".

وأضاف ماكرون :"تعاطفي مع الضحايا والمصابين وأحبائهم وعائلاتهم. فرنسا تشاطر الشعب الألماني آلامه وتعرب عن تضامنها الكامل".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا سوق عيد الميلاد بألمانيا
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