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سرايا القدس- كتيبة جنين تعلن عن خسائر بصفوف الاحتلال

10:51 ص السبت 21 ديسمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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وكالات
قالت سرايا القدس- كتيبة جنين إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية التابعة لمحافظة جنين شمال الضفة الغربية وأوقعت بهم خسائر محققة.

وكتيبة جنين هي كتيبة عسكرية تتبع لسرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وظهرت للوجود عام 2021 في أعقاب استشهاد مؤسسها جميل العموري في العاشر من يونيو، وحينها نشطت للدفاع عن مدينة جنين ضد أي اقتحام لقوات الاحتلال، ثم انتشرت نشاطاتها وشملت مدنا أخرى.

سرايا القدس كتيبة جنين الاحتلال الإسرائيلي محافظة جنين الضفة الغربية
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