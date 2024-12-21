سقوط صاروخ أطلق من اليمن في جنوب تل أبيب وفشل اعتراضه



وكالات

شهدت إسرائيل، السبت، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في منطقة يافا جنوب تل أبيب، ما أدى إلى إصابة 14 شخصًا بجروح طفيفة وأضرار مادية، بعد فشل الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضه.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن "صافرات الإنذار دوّت وسط إسرائيل عقب إطلاق صاروخ من اليمن، في حين باءت محاولات الاعتراض بالفشل، ليتم لاحقًا تحديد منطقة سقوطه".

وأفادت الشرطة الإسرائيلية، عبر "إكس"، أن "بلاغات وردت عن سقوط الصاروخ في إحدى بلدات منطقة تل أبيب، ما ألحق أضرارًا مادية دون تسجيل إصابات بشرية مباشرة"، فيما أوضحت أن خبراء المتفجرات يعملون على تأمين الموقع، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة واتباع الإرشادات الأمنية.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أن 14 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة جراء الحادث.

ويُعد هذا الحادث من الحالات النادرة لفشل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في التصدي لهجمات صاروخية فوق تل أبيب، ثاني أكبر مدينة في إسرائيل والمركز التجاري والدبلوماسي للبلاد.