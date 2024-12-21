لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصادر أمنية المأنية: المشتبه به في حادث الدهس ليس له توجهات دينية أوسياسية معروفة

12:50 ص السبت 21 ديسمبر 2024

حادث دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(د ب أ)

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المتهم الذي ألقي القبض عليه بعد هجومه على سوق عيد الميلاد في ألمانيا مساء اليوم الجمعة، لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون باعتباره إسلامويا معروفا.

وأفادت تحقيقات أولية بأن الرجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما.

وقالت السلطات الألمانية إن سيارة اقتحمت سوقا لعيد الميلاد مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.

حادث دهس في ألمانيا هجوم سوق عيد الميلاد المتهم بحادث الدهس ليس إسلامويا سوق لعيد الميلاد في مجدبورج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزيرة الداخلية الألمانية تتعهد بالكشف عن ملابسات حادث سوق عيد الميلاد

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟