مصادر أمنية المأنية: المشتبه به في حادث الدهس ليس له توجهات دينية أوسياسية معروفة

(د ب أ)

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن المتهم الذي ألقي القبض عليه بعد هجومه على سوق عيد الميلاد في ألمانيا مساء اليوم الجمعة، لم يكن مدرجا على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة إنفاذ القانون باعتباره إسلامويا معروفا.

وأفادت تحقيقات أولية بأن الرجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما.

وقالت السلطات الألمانية إن سيارة اقتحمت سوقا لعيد الميلاد مساء اليوم الجمعة، مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.