كتب- محمود الهواري:

شهد سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا، مساء اليوم الجمعة، حادثًا مأساويًا، حيث دهست سيارة مجموعة من المواطنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 80 آخرين، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الألمانية.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن السيارة تجاوزت الحواجز واندفعت باتجاه السوق، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

وفي أعقاب الحادث، استدعت السلطات الألمانية قوات احتياط إضافية من الشرطة لتعزيز تأمين أسواق أعياد الميلاد، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

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"سيارة تدهس المواطنين".. تفاصيل حادث مروع في سوق عيد الميلاد بألمانيا (فيديو وصور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث المأساوي في سوق عيد الميلاد شرق ألمانيا، حيث اصطدمت سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات عديدة، إضافة إلى حالة من الذعر بين الزوار، وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية.

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الشرطة الألمانية تقبض على سائق اقتحم سوق عيد الميلاد

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة مجدبورغ بوسط ألمانيا.

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إعلام ألماني: 11 قتيلا و80 مصابا في حادث دهس بسوق عيد الميلاد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الحادثة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.

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رويترز: الشرطة الألمانية تشتبه بوجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام ألمانية، أن الشرطة الألمانية تشتبه في وجود عبوة ناسفة داخل سيارة بعد حادثة الدهس التي حدثت في سوق عيد الميلاد في مدينة ماغدبورغ اليوم الجمعة.

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11 قتيلًا و80 مصابًا.. شاهد لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا.

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11 صورة من حادث دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور توثق لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا.

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للمرة الثانية.. هجوم إرهابي يستهدف سوق عيد الميلاد في برلين بعد حادثة 2016

لقي نحو 11 شخصا حتى الآن مصرعهم وأصيب نحو 80 آخرين، بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا. ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تم اعتقال السائق المتسبب في الحادث.

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