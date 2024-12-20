لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إعلام ألماني: 11 قتيلا و80 مصابا في حادث دهس بسوق عيد الميلاد

10:36 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

حادث دهس في ألمانيا يخلف قتلى ومصابين أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن الحادثة في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ أسفرت عن مقتل 11 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة مجدبورغ بوسط ألمانيا، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا.

كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات إصابات عديدة وحالة من الذعر بين الزوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوزت السيارة الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من خدمات الطوارئ في الموقع. وقد دعا مدير السوق الناس إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها من مكان الحادث انتشارًا واسعًا لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق وسط المدينة بالكامل. ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، بينما نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

حادث دهس بسوق عيد الميلاد سوق عيد الميلاد بمدينة ماغدبورغ الشرطة الألمانية اصطدام سيارة بالحشد حادث دهس في ألمانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رويترز: الشرطة الألمانية تشتبه بوجود عبوة ناسفة في سيارة بعد حادثة الدهس

إعلان

إعلان

أول أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف عن 3 ظواهر جوية متوقعة غدًا
بعد دهسه 3 أشخاص.. تطورات جديدة بشأن قضية اللاعب رجب عمران
11 قتيلًا و80 مصابًا.. شاهد لحظة دهس سيارة للمواطنين في سوق عيد الميلاد بألمانيا