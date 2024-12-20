الشرطة الألمانية تقبض على سائق اقتحم سوق عيد الميلاد

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الشرطة ألقت القبض على سائق قام باقتحام سوق عيد الميلاد في مدينة مجدبورغ بوسط ألمانيا.

كان سوق عيد الميلاد في مدينة ماغديبورغ، شرق ألمانيا، شهد حادثًا مأساويًا بعد اصطدام سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، مما أسفر عن وفيات إصابات عديدة وحالة من الذعر بين الزوار، حسبما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تجاوزت السيارة الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من خدمات الطوارئ في الموقع. وقد دعا مدير السوق الناس إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

بينما وردت تقارير أولية عن اصطدام سيارتين بالسوق، لم يصدر تأكيد رسمي من الشرطة بعد حول التفاصيل الدقيقة للحادث. كما لم يتم الكشف عن عدد الإصابات أو الوفيات بشكل نهائي حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها من مكان الحادث انتشارًا واسعًا لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق وسط المدينة بالكامل. ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، بينما نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.