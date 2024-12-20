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تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة في الحكومة السورية

09:52 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

عائشة الدبس

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وكالات

أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية اليوم الجمعة تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، لتصبح أول سيدة تشغل منصبًا رسميًا في الإدارة السورية الجديدة.

ونشرت الإدارة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدبس، مع رقم هاتفها للتواصل "مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية، الذي يهتم بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية".

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثارته تصريحات المتحدث الرسمي للإدارة السياسية عبيدة أرناؤوط حول دور المرأة في المجتمع السوري، وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة في الدولة مثل وزارة الدفاع.

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