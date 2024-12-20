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"سيارة تدهس المواطنين".. تفاصيل حادث مروع في سوق عيد الميلاد بألمانيا (فيديو وصور)

09:40 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
  • عرض 7 صورة
    سيارة تدهس المواطنين في ألمانيا بسوق عيد الميلاد
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كتب- محمود الهواري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وقوع الحادث المأساوي في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ شرق ألمانيا، حيث اصطدمت سيارة بالحشد بالقرب من مبنى البلدية، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات عديدة، إضافة إلى حالة من الذعر بين الزوار، وفقًا لوسائل الإعلام الألمانية.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن السيارة تجاوزت الحواجز ودهست مجموعة من الأشخاص المتواجدين في السوق.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ماتياس شوب، وقوع الحادث، مشيرًا إلى تواجد عدد كبير من فرق الطوارئ في الموقع. كما دعا مدير السوق الزوار إلى مغادرة وسط المدينة لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وفي حين وردت تقارير أولية عن اصطدام سيارتين في السوق، لم يصدر تأكيد رسمي من الشرطة حول التفاصيل الدقيقة للحادث بعد. كما لم يتم الإعلان عن العدد النهائي للإصابات أو الوفيات حتى الآن.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة من مكان الحادث وجود انتشار واسع لسيارات الشرطة والإسعاف، مع تطويق كامل لوسط المدينة. ولا تزال السلطات تحقق في الحادثة، بينما نصحت المواطنين بتجنب المنطقة.

حادث دهس سوق عيد الميلاد ألمانيا ماغديبورغ
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