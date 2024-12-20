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القسام تكشف تفاصيل عملياتها النوعية في مخيم جباليا

06:03 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

مخيم جباليا أرشيفية

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وكالات

قال مصدر قيادي في كتائب القسام، إن عملية أمنية معقدة نُفّذت بمخيم جباليا "فجّر خلالها أحد مجاهدينا نفسه في قوة صهيونية"، وأشار إلى أن العملية "أوقعت أفراد القوة الصهيونية بين قتيل وجريح".

وكشفت القسام عن تفاصيل العملية المعقدة والنوعية التي قام بها أحد مقاتليها في مخيم جباليا، وذكرت أن "مجاهدا قساميا تمكن من الإجهاز على قناص صهيوني ومساعده بعد ظهر اليوم من مسافة صفر في مخيم جباليا شمال القطاع".

وأشارت الكتائب إلى أنه بعد ساعة من ذلك "تنكر المجاهد نفسه بلباس جنود الاحتلال، واستطاع الوصول لقوة صهيونية مكونة من 6 جنود وتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف في القوة وإيقاعها بين قتيل وجريح".

مخيم جباليا مجاهد يفجر نفسه في قوة صهيونية كتائب القسام العمليات النوعية في مخيم جباليا الإجهاز على قناص صهيوني
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