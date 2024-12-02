الفصائل المسلحة السورية: سيطرنا على مطار النيرب العسكري في حلب

(مصراوي)

قالت الفصائل السورية المسلحة، اليوم الاثنين، إنها سيطرت بشكل تام على مطار النيرب العسكري في شرقي محافظة حلب.

جاء ذلك بعد اجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بنظيره التركي هاكان فيدان، حيث تعهد الطرفان على تعاون أنقرة وطهران من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية في سوريا.

واتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء العمليات المسلحة التي تجري في سوريا خلال الأيام الأخيرة من خلال دعم الجماعات المسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الفصائل المسلحة السورية، السيطرة على 12 قرية في ريف حلب الشمالي بعد اشتباكات مع وحدات الشعب الكردية.