الجيش السوري يُعلن مقتل 400 شخص في هجمات ضد الفصائل المسلحة

(مصراوي)

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين، عن بيان عسكري للجيش السوري، قوله، إنه تم توجيه ضربات بالتعاون مع القوات الروسية في الساعات الماضية إلى معاقل المسلحين، والتي أدت لمقتل نحو 400 إرهابي بينهم أجانب، بحسب البيان.

وقال البيان، إن قوات الجيش السوري، بدأت التحرك على محاور في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب للالتفاف على الإرهابيين وطردهم.

ونفى الجيش السوري، ما يتم تداوله عن "سيطرة التنظيمات الإرهابية على مناطق وبلدات في المحافظات السورية"، قائلة إن الأنباء المتداولة "مجرد دعاية كاذبة".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الفصائل المسلحة السورية، إنها سيطرت على 12 قرية في ريف محافظة حلب الشمالي بعد اشتباكات مع وحدات الشعب الكردية.