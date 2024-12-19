لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السلطات الأمريكية تحقق مع موظف بعد تهديده مبنى البلدية بقنبلة

11:43 م الخميس 19 ديسمبر 2024

السلطات الأمريكية تحقق مع موظف بعد تهديده مبنى الب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

قال مسؤولون إن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فتشوا منزل نائب عمدة لوس أنجليس هذا الأسبوع، كجزء من تحقيق فيما إذا كان قد وجه تهديدا بقنبلة ضد مبنى البلدية.

وقال بيان صادر عن مكتب العمدة كارين باس إنه تم إخطارها بتفتيش منزل بريان ك. ويليامز، نائب عمدة المدينة للسلامة العامة، أول أمس الثلاثاء، كجزء من تحقيق في تهديد مزعوم.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنجليس، أن عناصرها تعاملوا "في وقت سابق من هذا العام" مع تهديد بوجود قنبلة ضد مبنى البلدية.

وقالت الإدارة في بيان أمس الأربعاء: "كشف تحقيقنا الأولي أن مصدر التهديد كان على الأرجح من بريان ويليامز، نائب العمدة لشؤون السلامة العامة ".

وبسبب علاقة العمل بين إدارة الشرطة وويليامز، تمت إحالة التحقيق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي.

مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي نائب عمدة لوس أنجليس بريان ويليامز مكتب التحقيقات الفيدرالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار على القاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
8 رؤساء و5 قضايا شائكة على طاولة "الثماني النامية".. ماذا حدث في القصر الجمهوري بالعاصمة الإدارية؟