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الأمم المتحدة: دور تركيا مهم في إقناع الجهات السورية لخوض نقاش شامل

04:41 م الخميس 19 ديسمبر 2024

أنطونيو جوتيريش

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القاهرة- (مصراوي):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه "لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية بخلاف التابعة لنا بالمنطقة منزوعة السلاح في الجولان السوري الذي احتلته إسرائيل".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة خلال كلمته في جلسة خاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، أن الأونروا تركز على تسهيل الانتقال السياسي في سوريا ويجب أن يكون الانتقال شاملا وموثوقا وسلميا.

وأوضح أنه يجب استعادة سيادة سوريا وسلامة أراضيها بالكامل ويجب انتهاء جميع أعمال العدوان على الفور، مؤكدًا دور تركيا المهم في إقناع الجهات السورية بضرورة خوض نقاش شامل.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة سوريا الجولان السوري إسرائيل
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