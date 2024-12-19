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صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 45 ألفًا و129 فلسطينيًا

02:48 م الخميس 19 ديسمبر 2024

غزة

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(وكالات)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 45 ألفًا و129 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر من العام الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 107 ألفًا و338 شخصا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر وصل منهم للمستشفيات 32 شهيدا و94 مصابا.

غزة وزارة الصحة الاحتلال الإسرائيلي غارات الاحتلال الإسرائيلي
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