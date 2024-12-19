مسؤول أممي يدعو إلى زيادة الدعم الدولي لسوريا

وكالات

شدّد مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر على ضرورة زيادة الدعم المخصص لسوريا "على نطاق واسع"، داعيا المجتمع الدولي إلى الاستجابة لـ"لحظة الأمل" التي يعيشها السوريون، بعد الإطاحة ببشار الأسد.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية على هامش زيارته لسوريا، قال فليتشر "أريد زيادة الدعم الدولي على نطاق واسع، لكن ذلك يعتمد الآن على الجهات المانحة"، وسط نقص حاد "تاريخي" يشوب التمويل المخصص لسوريا.

وتبدو الاحتياجات "هائلة" في أنحاء سوريا، وفق فليتشر الذي قال إن السوريين يحتاجون بالدرجة الأولى إلى الخدمات الأساسية من كهرباء وطعام ومأوى، والى الخدمات الحكومية من تعليم واستشفاء، عدا عن احتياجات إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف "يحاول الشعب السوري العودة إلى وطنه، حين يكون ذلك آمنا، من أجل إعادة بناء بلدهم، وإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم"، معتبرا أن "الفرصة سانحة الآن.. وعلينا أن نقف إلى جانبه ونستجيب لهذه اللحظة المفعمة بالأمل".

وتابع "أخشى أن تُغلق هذه النافذة، إن لم نفعل ذلك بسرعة".