قيادي حوثي: القصف الأمريكي الإسرائيلي لمرافق يمنية يكشف نفاق الغرب

وكالات

قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي إن القصف الأمريكي الإسرائيلي للمرافق المدنية باليمن يكشف حقيقة نفاق الغرب.

وأضاف البخيتي، في تغريدة على موقع إكس، أن عملياتنا العسكرية المساندة لغزة ستستمر وسنقابل التصعيد بالتصعيد حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.