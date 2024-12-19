قيادي حوثي: القصف الأمريكي الإسرائيلي لمرافق يمنية يكشف نفاق الغرب
وكالات
قال عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله (الحوثيين) محمد البخيتي إن القصف الأمريكي الإسرائيلي للمرافق المدنية باليمن يكشف حقيقة نفاق الغرب.
وأضاف البخيتي، في تغريدة على موقع إكس، أن عملياتنا العسكرية المساندة لغزة ستستمر وسنقابل التصعيد بالتصعيد حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.
القصف الامريكي الاسرائيلي للاعيان المدنية في اليمن "محطات الكهرباء والموانئ" يكشف حقيقة نفاق الغرب ويسقط كل إدعاءاته الانسانية.— محمد البخيتي(Mohammed Al-Bukhaiti) (@M_N_Albukhaiti) December 19, 2024
عملياتنا العسكرية المساندة لغزة ستستمر وسنقابل التصعيد بالتصعيد حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها. pic.twitter.com/VxzxGItAlb
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