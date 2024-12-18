الأمن الفيدرالي الروسي يكشف تفاصيل اغتيال الجنرال كيريلوف

(وكالات)

كشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن لقطات تُظهر لحظات استجواب منفذ الهجوم الذي أودى بحياة الجنرال الكيميائي إيجور كيريلوف، قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، ومساعده الرائد إليا بوليكاربوف، وذلك حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وبحسب بيان الأمن الفيدرالي، تم احتجاز المشتبه به، وهو مواطن أوزبكستاني يبلغ من العمر 29 عامًا، في إحدى المناطق الشرقية من العاصمة موسكو.

وأوضحت وزارة الداخلية الروسية أن العملية نُفذت بعد تحريات دقيقة قادت إلى مكان اختبائه.

وخلال التحقيقات، اعترف المشتبه به بتنفيذه الهجوم بناءً على تعليمات تلقاها من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية.

وأفاد بأنه وصل إلى موسكو بهدف تنفيذ العملية، حيث اشترى دراجة كهربائية واستخدمها كوسيلة لتنفيذ المخطط.

وتابع المتهم بأنه على مدار عدة أشهر، قام بتجميع مكونات قنبلة، ثم زرعها في الدراجة وتركها قرب منزل الفريق كيريلوف، وعندما غادر الأخير منزله، فجر العبوة الناسفة عن بُعد.

وأورد المشتبه به أن الجهات التي كلفته بالمهمة وعدته بمكافأة مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى جواز سفر يتيح له الانتقال إلى إحدى الدول الأوروبية.