بينهم أطفال ونساء.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي شمال ووسط غزة

وكالات

استشهد فلسطينيين، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بحسب الغد.

وأصيب 5 فلسطينيين على الأقل من بينهم أطفال جراء استهداف طيران جيش الاحتلال منزلا سكنيا في منطقة الصحابة وسط مدينة غزة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على منازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما شهد محيط المستشفى أيضا إطلاق نار وقصف مدفعي.

وفي مستشفى العودة، وقعت عدة إصابات بين المرضى والطواقم الطبية، كما وقعت أضرار في مرافق المستشفى شمالي القطاع إثر استهداف الاحتلال محيطه.

وفي وقت سابق، استشهد 8 مواطنين جراء استهداف منزل يؤوي نازحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي مدينة غزة، يأتي هذا بينما وصلت عدة إصابات إلى المستشفى المعمداني جراء استهداف الاحتلال منازل الفلسطينيين في منطقة الصفطاوي شمالي غزة.

واستشهد أكثر من 20 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين ومسجدا في مشروع بيت لاهيا شمالي القطاع، أما في مدينة غزة فقد استهدفت قوات الاحتلال عددا من المواطنين في شارع النفق.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا لعائلة دلول في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال وطائراته النار بكثافة تجاه المواطنين بمحيط أرض المفتي والمدرسة الماليزية شمالي مخيم النصيرات.

وفي وقت سابق استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الحساينة غربي المخيم.

وفي جنوبي القطاع، استشهدت فلسطينية وإصابة 5 آخرين في استهداف طائرات الاحتلال المروحية خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي غربي خان يونس.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45059 شهيدا على الأقل، و107041 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب وزارة الصحة في غزة.