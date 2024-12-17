مكتب السجون الأمريكي يدفع 116 مليون دولار لتسوية دعاوى اعتداءات جنسية في سجن كاليفورنيا

(أ ب)

من المقرر أن يدفع مكتب السجون الأمريكى ما يقرب من 116 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية في أعقاب تفشي الاعتداءات الجنسية في سجن للنساء في كاليفورنيا.

وبموجب تسويات تمت الموافقة عليها اليوم الثلاثاء، سوف تدفع وزارة العدل متوسط 1ر1 مليون دولار لكل من 103 نساء أقمن دعاوى قضائية منفصلة ضد مكتب السجون بسبب إساءة معاملتهن في السجن الاتحادي في مدينة دبلن بكاليفورنيا.