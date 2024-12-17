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اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن في تكساس (فيديو)

12:01 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة

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وكالات

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة رباعية الدفع بصالون حلاقة داخل مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية، يأتي ذلك بعد أن اصطدمت السيارة بعدة محال تجارية أخرى داخل مركز التسوق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ويرصد مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل صالون الحلاقة لحظة الاصطدام وبعض العواقب.

وقع الحادث ظهر السبت في شمال هيوستن بولاية تكساس، حيث كان داخل الصالون 25 شخصًا وقت الاصطدام، وأسفر عن إصابة طفل.

وتم نقل الطفل والسائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم تُعرف بعد أسباب الحادث أو مصير السائق القانوني.

حادث تصادم صالون حلاقة ولاية تكساس الأمريكية
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