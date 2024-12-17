اصطدام سيارة دفع رباعي بصالون حلاقة مكتظ بالزبائن في تكساس (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سيارة رباعية الدفع بصالون حلاقة داخل مركز تسوق في ولاية تكساس الأمريكية، يأتي ذلك بعد أن اصطدمت السيارة بعدة محال تجارية أخرى داخل مركز التسوق، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

ويرصد مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة من داخل صالون الحلاقة لحظة الاصطدام وبعض العواقب.

الولايات المتحدة، هيوستن – اصطدمت سيارة دفع رباعي بخمسة متاجر قبل توقفها داخل صالون حلاقة مكتظ بالزبائن، ما أسفر عن إصابة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.



وقع الحادث ظهر السبت في شمال هيوستن بولاية تكساس، حيث كان داخل الصالون 25 شخصاً وقت الاصطدام. تم نقل الطفل والسائق إلى المستشفى… pic.twitter.com/TzC59vPDeM — AyeD (@AAyedAlshehri) December 17, 2024

وقع الحادث ظهر السبت في شمال هيوستن بولاية تكساس، حيث كان داخل الصالون 25 شخصًا وقت الاصطدام، وأسفر عن إصابة طفل.

وتم نقل الطفل والسائق إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لم تُعرف بعد أسباب الحادث أو مصير السائق القانوني.