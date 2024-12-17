الخارجية الروسية: السوريون هم من يجب أن يقرروا مستقبل بلادهم

وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن السوريين هم من يجب أن يقرروا مستقبلهم، ودعت إلى تشكيل حكومة شاملة تأخذ في الاعتبار المصالح العرقية والدينية المتنوعة في البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان، أن موسكو تراقب عن كثب الوضع بعد مرور أكثر من أسبوع على سقوط الرئيس بشار الأسد، الذي دعمته موسكو لفترة طويلة، ومع إحكام رئيس الإدارة الجديدة في سوريا القائد أحمد الشرع قبضته على السلطة، وفقا للغد.

وجاء في البيان: "نعتقد أن الطريق إلى تطبيع الوضع في سوريا على نحو مستدام يكمن في إتاحة حوار شامل بين السوريين على أساس تحقيق الوفاق الوطني والمضي قدما في العملية المعقدة للتسوية السياسية".

وأضاف البيان: "بالنسبة لروسيا، من المهم أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم. ونعتقد أن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين شعبي بلدينا على مدى عقود ستستمر في التطور بشكل بناء".

وأشارت أن المسلمين عاشوا جنبا إلى جنب في سوريا لقرون مع المسيحيين، بمن فيهم التابعون لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومقرها دمشق، والتي تربطها علاقات وثيقة بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقال الكرملين الإثنين، إنه لم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في سوريا وإنه على اتصال بالمسؤولين عن البلاد.