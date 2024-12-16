وقف إطلاق النار لـ60 يومًا.. تفاصيل جديدة حول الصفقة المرتقبة في غزة

القاهرة- مصراوي

أعلنت القناة الـ 14 العبرية، بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بالصفقة المقترحة بين إسرائيل وحماس بشأن غزة.

وحسب القناة العبرية فإن الملامح الأولى للصفقة تتضمن الإفراج عن عشرات قليلة من الأسرى الإسرائيليين، مقابل 700 - 1000 أسير فلسطيني على دفعات.

ومن بين الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، أسرى من أصحاب المؤبدات العالية.وفقا للقناة الـ14 الإسرائيلية.

ومن ضمن ملامح الصفقة التي نقلتها القناة أيضًا، وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، إضافة إلى عودة النازحين إلى شمال القطاع وفق منظومة أمنية ستشرف على ذلك لم يتم ذكر تفاصيل عن تلك المنظومة.

وأكدت القناة العبرية، أن تطبيق الاتفاق سيكون على مراحل متزامنة من الطرفين لضمان الالتزام.

وفي الشأن ذاته، قالت قناة كان العبرية، إن وفدا إسرائيليا سافر اليوم إلى قطر يضم ممثلين عن الجيش والشاباك والموساد للقاء الوسطاء حول صفقة التبادل..

وحسب القناة، فإن الزيارة تأتي على خلفية التقدم الكبير فى المفاوضات، بالرغم من وجود بعض القضايا التى لم يتم الاتفاق حولها حتى الآن.

وأشارت قناة كان العبرية، أن هناك جهودا كبيرة يبذلها الوسطاء فى مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لإحداث إختراق يؤدى لاتفاق بحلول نهاية الشهر..

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال له إنه إذا لم يعد الأسرى إلى ديارهم بحلول 20 يناير فسيكون الأمر جحيمًا.

ونقلت قناة الشرق عن قيادي في حركة "حماس" اليوم الإثنين، إن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، "باتت أقرب من أي وقت مضى".

وأضاف القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه "نحن أقرب من أي وقت مضى، للتوصل لصفقة تبادل للأسرى ووقف إطلاق النار إذا لم يقم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتعطيل الاتفاق".

وشدد القيادي على أن المطلوب حالياً، هو أن تمارس واشنطن ضغوطاً على نتنياهو لإتمام الصفقة.



وذكر أن "حماس وفصائل المقاومة، قدمت موقفاً متقدماً وبمرونة كبيرة، يتمثل بالموافقة على وقف تدريجي للحرب، وانسحاب تدريجي وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه، وبضمانات الوسطاء الدوليين، من أجل وقف العدوان وحماية شعبنا".