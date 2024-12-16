المبعوث الأممي لسوريا يؤكد على تطبيق القرار الأممي 2254

دمشق- (د ب أ)

بحث المبعوث الأممي لسوريا، جير بيدرسون، ضرورة إعادة النظر في القرار الأممي 2254 بعد الاطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأنه "خلال لقاء قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع مع المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسون، تم بحث ومناقشة ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي مما يجعل من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".

وأكد الشرع "أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية".

وأضاف: "تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال، بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك".

وأشار الشرع إلى "ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن" .

وكان المبعوث الاممي بيدرسون وصل ظهر أمس الى دمشق قادما من عمان برا، وقال في تصريح صحفي: "نأمل في رفع العقوبات على سوريا لرؤية الإجماع الحقيقي حول إعادة بناء البلاد".