لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد أولى جلسات عزل الرئيس

08:58 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قررت المحكمة الدستورة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عقد أول جلسة رسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون سوك يول، في 27 ديسمبر الجاري، بحسب متحدث باسم المحكمة.

كان قضاة المحكمة قد اجتمعوا، اليوم، لمناقشة مواعيد الجلسات وإجراءات مراجعة الأدلة وغير ذلك، بحسب الغد.

وسيكون أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

وإذا جرى تأييد القرار فسيصبح يون ثاني رئيس يُعزل بعد الرئيسة السابقة باك جون هاي في عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤولين أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون، أمس الأحد، لكنه لم يحضر، مضيفة أنه سيعاود استدعاءه مرة أخرى.

الرئيس يون سوك يول موعد محاكمة الرئيس يون سوك يول موعد أولى جلسات رئيس كوريا الجنوبية محاكمة رئيس كوريا الجنوبية تنحي زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية عزل رئيس كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان