المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تحدد موعد أولى جلسات عزل الرئيس

وكالات

قررت المحكمة الدستورة في كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، عقد أول جلسة رسمية في قضية النظر في عزل الرئيس يون سوك يول، في 27 ديسمبر الجاري، بحسب متحدث باسم المحكمة.

كان قضاة المحكمة قد اجتمعوا، اليوم، لمناقشة مواعيد الجلسات وإجراءات مراجعة الأدلة وغير ذلك، بحسب الغد.

وسيكون أمام المحكمة مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل يون أو تعيده إلى منصبه.

وإذا جرى تأييد القرار فسيصبح يون ثاني رئيس يُعزل بعد الرئيسة السابقة باك جون هاي في عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن مسؤولين أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون، أمس الأحد، لكنه لم يحضر، مضيفة أنه سيعاود استدعاءه مرة أخرى.