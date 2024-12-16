شمال لبنان يهتز بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة على سوريا- صور

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وكالات

اهتزت قرى عكار في الشمال اللبناني، فجر اليوم الاثنين، بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة على الساحل السوري، وفقا لروسيا اليوم.

وتبعد قرى عكار في الشمال اللبناني حوالي 22 كم عن طرطوس السورية.

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، غارات عنيفة على محافظات حماة وحمص وطرطوس في سوريا.

وأطلقت السفن الحربية الإسرائيلية عددا من الصواريخ قبالة السواحل السورية، إذ أصيب عددا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى وقوع أضرارا مادية كبيرة جراء القصف الإسرائيلي على ريف طرطوس على الساحل غرب سوريا.

واندلعت حرائق كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي والذي استهدف عدة مواقع بريف طرطوس على السواحل السورية غرب البلاد، إذ أن فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف توجهت إلى القرى والبلدات القريبة من مكان القصف.

وبينت مصادر، أن معظم الصواريخ التي استهدفت ريف محافظة طرطوس أطلقت من بوارج حربية إسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم لأول مرة مثل هذه الصواريخ في ضرب المواقع العسكرية السورية.

وقال نشطاء سوريون في طرطوس إن الانفجارات العنيفة جراء الغارات الإسرائيلية على المدينة، سجلتها أجهزة قياس الزلازل على أنها هزة أرضية بقوة 3 درجات على سلم ريختر.