10 غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في الساحل السوري

وكالات

قال المرصد السوري، إن هناك 10 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في الساحل السوري، بحسب العربية.

وأضاف المرصد السوري، فجر اليوم الاثنين، أن الغارات استهدفت القواعد الصاروخية في ثكنة 107 في منطقة زاما ومستودعات أسلحة في ريف طرطوس.

ووقعت انفجارات ضخمة بعد غارات إسرائيلية على موقع عسكري في طرطوس، إذ شنت إسرائيل غارة استهدفت رادارات في مطار دير الزور العسكري، بحسب المرصد.

وشن الطيران الإسرائيلي بعد منتصف ليل السبت–الأحد، غارات جوية استهدفت مستودعات للسلاح تابعة للجيش في جبال منطقة الضمير بريف دمشق، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة متتالية عقب الغارات الإسرائيلية.

كما واصلت الطائرات الإسرائيلية خلال ساعات الليل، شن غاراتها الجوية التي استمرت لنحو 8 ساعات، استهدفت معسكرات تضم العديد من الأنفاق التي تحتوي على مستودعات للصواريخ كبيرة الحجم والذخيرة والقذائف كانت تتبع للجيش في منطقة عين منين التابعة للتل بريف دمشق الشمالي الغربي.