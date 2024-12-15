السعودية تدين قرار حكومة الاحتلال بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة

(د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها قرار الحكومة الإسرائيلية بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، ومواصلتها تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن بيان وزارة الخارجية القول إن: "المملكة تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة".