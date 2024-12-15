تركيا تلمح لإمكانية تقييم وجودها العسكري في سوريا

وكالات

قال وزير الدفاع التركي يشار جولر، اليوم الأحد، إن "أنقرة قد تعيد تقييم وجودها العسكري في سوريا عندما تقتضي الظروف الضرورية".

وأضاف: "لا نرى أي مؤشرات على انسحاب روسي كامل من سوريا"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد أي مؤشرات على عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا".

وأكد جولر أنه "ستتم تصفية تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا عاجلًا أم آجلًا"، مشيرًا إلى أن تركيا والإدارة الجديدة في سوريا تريد ذلك.

وذكر وزير الدفاع التركي أن هدفها الأساسي هو سلامة الأراضي السورية ووحدتها واستكمال العملية السياسية سلميًا وتطهير الحدود من العناصر الإرهابية.

وتابع: "لدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول، ونحن على استعداد لتقديم الدعم والتدريب إذا طلبت الإدارة الجديدة في سوريا ذلك".

وفي أكتوبر 2014، وافق البرلمان التركي على دخول الجيش في الأراضي السورية.

وفي أغسطس 2016، بدأ الوجود التركي العسكري المباشر في سوريا، حين أطلقت تركيا عملية "درع الفرات"، بهدف تأمين الحدود مع سوريا، وطرد تنظيم "داعش" من المناطق الحدودية.