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حادث فردي.. مقتل شخص بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية

06:47 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

الشرطة الأمريكية

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وكالات

أغلقت السلطات الأمريكية قاعدة عسكرية في ولاية جورجيا، بعد أن تم إطلاق النار على شخص وقتله في حادث وصفته سلطات القاعدة بأنه حادث فردي، وفقا لروسيا اليوم.

وتم القبض على المهاجم واحتجازه، والإعلان عن عودة الوضع إلى طبيعته بعد حوالي ساعتين من إغلاق قاعدة فورت آيزنهاور، وفق ما ذكر مركز العمليات في القاعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووقع إطلاق النار في منطقة سكنية داخل القاعدة، التي تقع خارج أوجوستا في ولاية جورجيا، وفق ما أفادت السلطات.

ولن يتم الكشف عن معلومات حول الضحية حتى يتم إبلاغ أسرته، وكانت دائرة التحقيقات الجنائية التابعة للجيش الأمريكي تقود التحقيق.

وقالت القاعدة في بيان: "قاعدة فورت آيزنهاور تدعم بإيجابية عائلة الضحية، وسيجري تقديم الدعم لأي شخص تأثر بهذه المأساة".

وأصدرت القاعدة تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح السبت برسالة "إغلاق، إذ قالت: "نفذوا إجراءات الإغلاق في القاعدة فور، إذا كنت في خطر، اتخذ الإجراءات المناسبة".

وبعد فترة قصيرة، أفاد مركز العمليات أن التهديد قد زال وأنه يمكن استئناف العمليات بشكل طبيعي.

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