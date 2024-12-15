أحمد الشرع: لسنا بصدد الدخول في صراع مع إسرائيل ونركز على إعادة البناء بعد نهاية عهد الأسد

وكالات

قال أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا، إن إسرائيل تستخدم ذرائع واهية لتبرير هجماتها على سوريا، موضحا أنه ليس معنيا بالدخول في صراعات جديدة إذ تركز البلاد على إعادة البناء بعد نهاية عهد بشار الأسد، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال الشرع، الشهير باسم أبو محمد الجولاني، في حديث نشره موقع تلفزيون سوريا الإلكتروني المؤيد للمعارضة: إن الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة، مشيرا إلى أن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سوريا بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة.

وأكد أن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة.

وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار بعيدا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.

وفيما يتعلق بروسيا التي ساعد تدخلها العسكري قبل عقد تقريبا على ترجيح كفة الميزان لصالح الأسد ومنحت اللجوء له في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الشرع: إن علاقاتها مع سوريا يجب أن تخدم المصالح المشتركة، مضيفا: أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية.

وكان أحمد الشرع قد قد قال، أمس السبت، إن إسرائيل كانت تتحجج بالوجود الإيراني لدخول سوريا، مشيرا إلى أن هذه الحجج لم تعد موجودة.

وقال الشرع، إن إسرائيل كانت تنوي دخول سوريا بذريعة التواجد الإيراني وحجتها انتهت الآن.

وأضاف: لا حجج لأي تدخل خارجي الآن في سوريا بعد خروج الإيرانيين، لافتا إلى أن الرئيس المخلوع بشار الأسد كان يأمر رئيس المصرف المركزي بطباعة العملة دون ضمانات.

وتابع: هناك كواليس كثيرة في المعركة سنكشف عنها لاحقا، ما حصل ليس صدفة بل حضّرنا له لسنوات، لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات، لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سوريا، وسيطرنا على مدن كبيرة دون أن ينزح أحد.