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الجولاني: لن ندخل في صراع مع إسرائيل

04:35 م السبت 14 ديسمبر 2024

أحمد الشرع

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وكالات

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بـ "الجولاني"، ان هناك خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام. مشيرا إلى أنهم ليسوا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل، مؤكدا على أن حججها لدخول سوريا لم تعد موجودة .

وأكد الشرع في خطاب له السبت، أن دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب.

وتابع الشرع: "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني، وأعطينا الروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري".

وأضاف الشرع: " أنه بحكم تجربتنا الإدارية في إدلب سنتقدم في بقية محافظات البلاد، ونتواصل مع سفارات غربية، و نجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، فأهدافنا واضحة وخططنا جاهزة للبناء والتطوير في سوريا".

هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الجولاني إسرائيل سوريا دمشق محافظة إدلب
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