الجيش الكونغولي: تحرير أكثر من 200 رهينة من أيدي "داعش" في ستة أشهر

كينشاسا- (أ ش أ)

أكد الجيش الكونغولي تحرير 14 مدنيا في عملية مشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي استهدفت معاقل ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، في غابة "تينجوي" بقطاع "بابيري" في مقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق البلاد، وبذلك يتجاوز عدد الرهائن المحررين من أيدي "القوات الديمقراطية المتحالفة" أكثر من 200 رهينة منذ شهر يوليو الماضي.

وأوضح الجيش الكونغولي أن هؤلاء الرهائن وصلوا بأمان إلى مدينة "إرينجيتي"؛ وجاء تحريرهم كنتيجة مباشرة للعمليات العسكرية المشتركة التي يقوم بها الجيشين الكونغولي والأوغندي، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم السبت.

وقال اللفتنانت كولونيل، ماك هازوكاي، المتحدث باسم عمليات "سوكولا 1" المشتركة للجيشين الكونغولي والأوغندي: "تحت ضغط من قوات التحالف للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الدفاع الشعبية الأوغندية (الجيش الأوغندي)، أطلق الإرهابيون المتشددون التابعون لمليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة سراح 14 رهينة جميعهم من الجنسية الكونغولية من بينهم 9 رجال و5 نساء".

وأضاف أن "خلال الاشتباكات مع هؤلاء الإرهابيين في قطاع بابيري، قامت القوات المشتركة بتصفية أحد عناصر مليشيات القوات الديمقراطية المتحالفة وصادرت سلاحه وهو من طراز إيه كيه 47".

جدير بالذكر أن مقاطعة "كيفو الشمالية" مازالت تواجه تحديات أمنية كبرى مع استمرار وجود الجماعات المسلحة مثل مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة "داعش.