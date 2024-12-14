الرئيس الإيراني يزور مصر هذا الأسبوع

طهران- (د ب أ)

أعلنت مصادر إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيقوم بزيارة رسمية للقاهرة هذا الأسبوع.

وكشف مسؤول إيراني رفيع لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" أن زيارة الرئيس الإيراني إلى مصر تأتي للمشاركة في اجتماع مجموعة الدول الثماني النامية(دي -8)

وقال المسؤول، إن بزشكيان سيجري على هامش الاجتماع أيضا لقاءات ثنائية مع مسؤولين آخرين من المشاركين في الاجتماع.

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، الخميس المقبل.

ونظرا للتطورات الأخيرة في سوريا، من المتوقع أن يلتقي الرئيسان الإيراني والتركي على هامش هذا الاجتماع لبحث التطورات في سوريا، وفق الوكالة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية الخبر أيضا نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.