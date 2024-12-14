ماذا قالت حماس في الذكرى الـ37 لتأسيسها؟

القاهرة- مصراوي

أحييت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذكرى الـ 37 لتأسيسها، مؤكده أنها بذلت ولا تزال، جهودًا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة حماس في بيان لها، اليوم السبت، إنها تعاطت بكل إيجابية ومسؤولية عالية مع المبادرات كافة، مضيفةً أنها منفتحة على أي مبادرات جادة وحقيقية لوقف العدوان وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكدت الحركة الفلسطينية، تمسّكها الرَّاسخ بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وتطلعاته، والوفاء لدماء الشهداء وتضحياتهم، والتمسك بعودة النازحين وانسحاب الاحتلال وإغاثة المدنيين وإعمار ما دمَّره الاحتلال وإنجاز صفقة جادة لتبادل الأسرى.

ولفتت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني له الحق المطلق، ويملك القدرة والكفاءة والإرادة الحرّة، في أن يُقرّر مستقبله ولا يجوز لأحدٍ أنْ يفرض الوصاية عليه، أو أن يُقرّر بالنيابة عنه.

وشددت على رفضها لأيّ مشاريع دولية وصهيونية تسعى لتحديد مستقبل قطاع غزَّة، بما يتناسب مع معايير الاحتلال وبما يكرّس استمراره.

وحملت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، المسؤولية الكاملة على الصعيد السياسي والقانوني والإنساني والأخلاقي، بسبب دعمها للاحتلال في هذه الحرب العدوانية بكل الوسائل.

ودعت حركة حماس في بيانها، الإدارة الجديدة لتصحيح هذا المسار والعمل بكل جدية لوقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية وعدم الانحياز للاحتلال في مواصلة إجرامه بحق شعبنا وحقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزَّة على مدار أكثر من عام، هي جرائم ممنهجة وموصوفة يندى لها جبين البشرية.

وأكدت أن الجرائم لن تسقط بالتقادم، داعية محكمة العدل الدولية وكل المنظمات الحقوقية إلى مواصلة عملها في توثيق جرائم الحرب الصهيونية ضدّ الفلسطينيين وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وشددت حماس، أن القدس والمسجد الأقصى المبارك هما في قلب الصراع مع العدو الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة فيهما للاحتلال، ولن تفلح كلّ محاولاته في التهويد وتغيير المعالم.

وتابعت، أن الحركة ستبقى أيقونة في رفع راية فلسطين وقضيتها العادلة، ونموذجًا في العمل السياسي والعسكري والإعلامي والإنساني، دفاعاً عن حقوق الشعب والثوابت الوطنية والمقدسات.

كما دعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال وجرائمه ومخططاته ضد الأرض الفلسطينية.

وثمنت حماس كلّ المواقف والجهود من جماهير وقوى الأمة العربية والإسلامية والأحرار حول العالم في الوقوف مع شعبنا ومقاومتنا.





