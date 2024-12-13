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مجموعة السبع تؤكد احترام سيادة سوريا وتحذر من تداعيات ما بعد الأسد

08:43 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

مجموعة السبع

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وكالات
أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن دول مجموعة السبع اتفقت على أهمية احترام سلامة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها.
وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أبلغ قادة المجموعة بضرورة الترحيب بسقوط نظام بشار الأسد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر بشأن التداعيات التي قد تلي هذه المرحلة.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إنه من الضروري دعم الترتيبات الانتقالية الموثوقة والمنظمة والشاملة في سوريا.

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