تاس: روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا للاحتفاظ بقواعدها بطرطوس وحميميم

وكالات

نقلت وكالة "تاس" الروسية عن مصادر دبلوماسية قولها إن روسيا تتفاوض مع سلطات سوريا الجديدة للاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في طرطوس وحميميم.

كانت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت استنادًا إلى مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع الألمانية، أن روسيا بدأت تحضيرات واسعة لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الأسطول البحري الروسي غادر بالفعل ميناء طرطوس، الذي يُعد القاعدة البحرية الرئيسية لروسيا على السواحل السورية.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه التحركات أو أسبابها.