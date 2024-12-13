عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر بالقدس

وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة يتظاهرون قبالة منزل وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بالقدس.

وطالبت عائلات الأسرى رون ديرمر بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية لإبرام صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي وقتِ سابق من شهر نوفمبر الماضي، تظاهر نحو 20 ألف شخص قبالة مقر نتنياهو في القدس في محاولة لمضاعفة الضغط على القيادتين السياسية والعسكرية للمطالبة بإعادة الأسرى في غزة، إذ يتهمون الحكومة بعدم وضع قضيتهم على رأس أولوياتها في الحرب التي تواصلها على القطاع.

ودعا المتظاهرون إلى إبرام صفقة تبادل واسعة مع حماس تعيد كافة الأسرى، حتى لو اقتضى الأمر وقف الحرب.