غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أغارت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية فجراً، على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، قد أعلن في الرابع من الشهر الجاري أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن من أكتوبر 2023 ،أربعة آلاف و47 شهيدًا و 16 ألفا و593 جريحا.