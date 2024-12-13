لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان

12:44 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

جنوب لبنان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

أغارت الطائرات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على جنوب لبنان.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أغارت الطائرات الإسرائيلية فجراً، على بلدة الناقورة في جنوب لبنان.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي.

كان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، قد أعلن في الرابع من الشهر الجاري أن عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بلغ منذ الثامن من أكتوبر 2023 ،أربعة آلاف و47 شهيدًا و 16 ألفا و593 جريحا.

الطائرات الإسرائيلية غارة إسرائيلية جنوب لبنان بلدة الناقورة الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عائلات الأسرى الإسرائيليين تتظاهر بالقدس

إعلان

إعلان