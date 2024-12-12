إدارة الشؤون السياسية بدمشق: مستعدون للتعاون مع واشنطن للبحث عن المعتقلين الأمريكيين

(وكالات)

قالت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، اليوم الخميس، إنه تم تحرير وتأمين الصحفي الأمريكي ترافيس تيمرمان، من سجون النظام السوري السابق بشكل آمن.

وأفادت إدارة الشؤون السياسية في دمشق، إنه يجري البحث عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي تم الإبلاغ عنه أيضًا.

وأعربت إدارة الشؤون السياسية، عن استعدادها للتعاون مع الإدارة الأمريكية من أجل البحث عن الأمريكيين المغيبين من قبل نظام الأسد.

وفي وقت سابق اليوم، تداولت وسائل إعلام لقطات للحظة الإفراج عن المواطن الأمريكي تيمرمان، الذي عُثر عليه في ريف دمشق.

وقال ترافيس، إنه تم القبض عليه منذ 7 أشهر، بعد دخوله إلى سوريا عن طريق لبنان.