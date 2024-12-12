اكتشاف نفق سري ضخم يربط سوريا بلبنان ويستخدم لنقل الأسلحة (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

كشف سوريون، في مقطع فيديو مصور عن نفق سري ضخم تحت الأرض كان تابعًا لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، يُعتقد أنه كان يستخدم في نقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان.

ويقع النفق الضخم الذي كان يستخدم لنقل الأسلحة والمعدات الثقيلة تحت جبل قلمون قرب منطقة القطيفة في ريف دمشق.

وفي الفيديو ظهرت سيارات عسكرية جديدة وحفارات وأسلحة وقواعد صواريخ امتلأ بها النفق الذي لم يظهر آخره.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، عن تفاصيل جديدة بشأن استهداف إسرائيل لأنفاق تهريب الأسلحة التي تمتد بين سوريا ولبنان، مشيرة إلى وجود أنفاق تمتد لعدة كيلومترات ويعود تاريخ بنائها إلى ما يقارب عشر سنوات.

وأفادت "يديعوت أحرونوت" أن تلك الممرات كانت تمولها إيران لتمكين حزب الله من الحصول على الأسلحة بالتنسيق مع النظام السوري، حيث يقوم كبار المسؤولين السوريين بتسهيل عمليات نقل الأسلحة عبر طريقتين رئيسيتين تتمثل في تخزين الأسلحة في مستودعات الجيش السوري قبل أن يتم نقلها إلى لبنان عبر طرق مختارة بعناية.

أما الطريقة الثانية، فهي تعتمد على منح تسهيلات لعبور الأسلحة عبر المعابر السورية التي تخضع لسيطرة وحدة الأمن العسكري السوري، وهو ما يُسهل نقل الأسلحة إلى حزب الله دون كشفها من قبل القوات الإسرائيلية.