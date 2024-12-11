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رئيس الوزراء السوري: سيتم الإعلان خلال أيام عن التشكيلة الكاملة للحكومة المؤقتة

10:27 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير

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وكالات

قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة محمد البشير، اليوم الأربعاء، إن حكومة الإنقاذ التي كانت تعمل في شمال غرب سوريا هي نواة الحكومة الحالية، مشيرا إلى أنه بعد استلام الملفات مع الحكومة السابقة أصبح معنيا بتسيير الدولة.

وأوضح البشير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، انه سيتم الإعلان خلال أيام عن التشكيلة الكاملة للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن أولويتها في المرحلة الحالية هي ضبط الأمن بكافة المدن وعودة الاستقرار.

وأشار البشير إلى أن حكومته ستعمل بالمرحلة الحالية على استمرار الخدمات الأساسية لكافة أبناء الشعب السوري، موضحا أن معظم الموظفين عادوا للعمل والباب مفتوح إلا لمن تورطوا في دماء الشعب.

محمد البشير رئيس الحكومة السورية المؤقتة استلام الملفات مع الحكومة السابقة ضبط الأمن بكافة المدن
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