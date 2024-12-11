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اعتقدوها تركية.. قوات "قسد" تسقط مسيّرة أمريكية شمالي سوريا

07:56 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

طائرة أمريكية مسيرة

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وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤولين، اليوم الأربعاء، إن مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" أُسقطت بالخطأ فوق شمال سوريا على يد شركائها الرئيسيين من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الاثنين الماضي، وفق تعبيرها.

وأشار المسؤولون إلى أن قوات "قسد"، اعتقدت أن المسيرة الأمريكية تابعة لسلاح الجو التركي وأسقطتها معتقدة أنها تشكل تهديدا.

وكان مسلحون مدعومون من تركيا اشتبكوا مع قوات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا خلال الأيام الماضية، بمناطق تحت سيطرة الأكراد.

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