إيران تنفي سرقة أموال سفارتها في دمشق

طهران - (د ب أ)

نفت السفارة الإيرانية في دمشق، اليوم الأربعاء، أن يكون قد تمت سرقة أموال السفارة، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا).

وأعلنت السفارة الايرانية في سورية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "لم تكن هناك أي أموال وإمكانات داخل السفارة الإيرانية أثناء وقوع الهجوم".

وأكد البيان أن "ما قيل بشأن سرقة 42 مليون دولار، هو شائعة بثها المنافقون للاستهلاك الداخلي في إيران".

وكان تم في وقت سابق الأسبوع الجاري اقتحام السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وبثت قناة "العربية" الإخبارية مقاطع فيديو تظهر أشخاصا يمزقون لافتة كبيرة على جدار السفارة الإيرانية، ويظهر في اللافتة صورة الجنرال قاسم سليماني، الذي قٌتل عام 2020 في العراق في هجوم بطائرة درون أمريكية، وحسن نصر الله زعيم حركة حزب الله، الذي قٌتل في سبتمبر الماضي في هجوم إسرائيلي بالقرب من بيروت.