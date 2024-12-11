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البرلمان العربي يعقد اجتماع لجنة فلسطين

02:13 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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    البرلمان العربي
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    الحضور أثناء الاجتماع
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كتب - هاني رجب:

عقد البرلمان العربي اجتماع لجنة فلسطين بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بحضور محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والسفير الفلسطيني المندوب الدائم الجامعة العربية.

يأتي ذلك بمشاركة رسمية واسعة للجهات والمؤسسات المختلفة، منهم سعادة مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، والأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، وممثل المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وبمشاركة أعضاء اللجنة من البرلمان العربي.

كما شهد الاجتماع مشاركة العديد من الوجوه لنواب منهم النائب سعد العتيبي، عضو مجلس الشورى والبرلمان العربي الجديد.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني جراء حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري ومحاولات التصفية التي تنفذها إسرائيل ضده.

اجتماع لجنة فلسطين البرلمان العربي جامعة الدول العربية محمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
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