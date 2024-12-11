وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق يحاول الانتحار في السجن

وكالات

أكدت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء أن وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون، حاول الانتحار في السجن بعدما أوقف بسبب ضلوعه في المحاولة الفاشلة التي قام بها الرئيس يون سوك يول، الأسبوع الماضي لفرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الوكالة، إن كيم الذي استقال الخميس حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميا مذكرة اعتقال رسمية بحقه بتهمة التمرد، وفقا لما ذكرته الغد.

كان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول قد حاول الأسبوع الماضي فرض الأحكام العرفة في البلاد، لكن البرلمان أسقط محاولته على الفور.

وقبل 3 أيام، فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية قضية جنائية أدرجوا فيها الرئيس يون سوك يول كمشتبه به في تحقيقاتهم بسبب إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وقال بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في إعلان يون للأحكام العرفية الذي لم يستمر طويلا الأسبوع الماضي: "تم تقديم العديد من الشكاوى، ويجري التحقيق وفقًا للإجراءات".

وقال بارك إن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضد يون.

ومنعت وزارة العدل يون و8 آخرين من مغادرة البلاد، في الوقت الذي تعتبرهم فيه السلطات، مشتبها بهم رئيسيين في قضية الأحكام العرفية.

وتعد هذه أول مرة يتم فيها منع رئيس كوري جنوبي من السفر.