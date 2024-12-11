الفصائل السورية المعارضة تعلن السيطرة على مدينة دير الزور شرق

وكالات

أعلنت الفصائل السورية المعارضة التي استولت على السلطة في دمشق بعدما أطاحت بالرئيس بشار الأسد، أنها سيطرت على مدينة دير الزور شرق، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت الفصائل في بيان: "إن قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور، بينما قال المرصد السوري، إن قوات المعارضة سيطرت بشكل كامل على مدينة دير الزور بعدما انسحبت منها قوات سوريا الديموقراطية.

وأشار المرصد إلى أن قوات قسد التي يهيمن عليها الأكراد انسحبت باتجاه القرى المجاورة لتسقط المدينة بعدها بأيدي مقاتلين عرب محليّين كانوا قد انضمّوا إلى صفوف الفصائل المعارضة إثر الهجوم الخاطف الذي شنّته ضدّ مواقع النظام في 27 نوفمبر.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت اليوم الأربعاء، إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منبج بوساطة أمريية حفاظا على أمن وسلامة المدنيين.

وأضاف مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بـ"قسد": "هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد".

وقال: إنه سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري من المنطقة في أقرب وقت.