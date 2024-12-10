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مسيرة تستهدف مركبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرب محطة زابوريجيا النووية في

09:39 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائي

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(د ب أ)

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن مركبة تابعة للوكالة تعرضت لأضرار جسيمة بسبب هجوم بمسيرة على الطريق المؤدي إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء متمركزون بشكل دائم في محطة الطاقة النووية التي تحتلها روسيا، والتي تقع بالقرب من خط الجبهة، لمراقبة الوضع.

ويجري استبدال الفرق بشكل منتظم. وقع الهجوم بالطائرة المسيرة خلال آخر عملية تبديل دورية.

وقال جروسي في بيان فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بصفتي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدين بأشد العبارات هذا الهجوم على موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف جروسي: "الهجوم على محطة للطاقة النووية هو أمر مرفوض تماما. والهجوم على أولئك الذين يهتمون بسلامة وأمن هذه المحطات هو أمر غير مقبول بشكل أكبر"، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وكانت روسيا قد شنت سلسلة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في نهاية نوفمبر الماضي، وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن ذلك يعرض أمن محطات الطاقة النووية الأوكرانية للخطر، حيث تعتمد أنظمة التبريد في هذه المحطات على إمدادات الطاقة المستمرة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا استثنائيا يوم الخميس.

رافائيل جروسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوريجيا للطاقة النووية أوكرانيا مسيرة تستهدف مركبة للوكالة الدولية
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