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البشير: سأتولى رئاسة الحكومة السورية حتى مارس القادم

04:55 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

محمد البشير

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(وكالات)

قال رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، اليوم الثلاثاء، إن القيادة العامة كلفته بتسيير أعمال الحكومة الانتقالية حتى الأول من شهر مارس القادم.

وصرح رئيس الحكومة السورية المكلف، في تصريحات خاصة لقناة "الجزيرة"، إن جلسة الحكومة اليوم خصصت لاستلام الملفات من مؤسسات نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأفاد محمد البشير، إنه سيتولى استلام البيانات لتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية وحتى يوضع الدستور السوري الجديد.

وأُعلن عن تعيين البشير، بعد اجتماع مع القائد العسكري في إدارة عمليات الفصائل المسلحة، أحمد الشرع المعروف بـ" محمد الجولاني"، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي.

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