المبعوث الأممي في سوريا يطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها البرية في سوريا

جنيف- (د ب أ)

يطالب المبعوث الأممي في سورية جير بيدرسون إسرائيل بإنهاء عملياتها البرية والغارات في سوريا، واصفا إياها بأنها " مقلقة للغاية".

وقال في جنيف اليوم الثلاثاء" نحن مستمرون في رؤية تحركات وأعمال قصف إسرائيلية في سوريا".

وأضاف" يجب أن يتوقف ذلك. هذا أمر مهم للغاية".

ويذكر أنه منذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ ثلاثة أيام، تنفذ إسرائيل هجمات قوية في أنحاء البلاد.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان أن إسرائيل هاجمت أكثر من 100 هدف خلال 12 ساعة فقط.